Fiorentina, Moggi a RBN: «Montella? Se salta, magari arriva Spalletti»

Luciano Moggi indica Fiorentina Juve come la partita decisiva per le sorti di Montella, provando anche a proporre un sostituto

Luciano Moggi, intervenuto a Radio Bianconera, ha sottolineato l’importanza di portare a casa punti per Montella nell’incrocio tra Fiorentina e Juve. Ecco le sue parole.

«La Fiorentina non può perdere contro la Juve, se dovesse perdere potrebbe già esserci qualche altro allenatore in agguato, magari Luciano Spalletti. Se la Fiorentina alla terza giornata dovesse essere ancora a zero punti sarebbe complicato confermare Montella».