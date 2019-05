Fiorentina, Montella: «Un po’ di preoccupazione c’è. Serve l’aiuto dei tifosi»

L’allenatore della Fiorentina, Montella, ha parlato della delicata sfida contro il Parma e ha risposto alle domande su De Rossi

Parma–Fiorentina sarà una gara che potrebbe definitivamente portare i Viola al raggiungimento della quota salvezza aritmetica. A commentare la sfida di domani è stato Vincenzo Montella, l’allenatore della Fiorentina che, in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione di De Rossi alla Roma.

Ecco le sue parole: «La partita è delicata, il Parma ha fatto cose straordinarie e poi ha faticato. Hanno giocatori che possono mettere in difficoltà l’avversario anche nei momenti di sofferenza. La squadra ha bisogno di vicinanza. I tifosi ci stiano vicino, ci sono annate che non finiscono mai…questo ciclo sta finendo in modo stancante ma sono convinto che faremo punti. Da lunedì faremo altri ragionamenti».

«Veretout sta bene, è importante sia per me che per la Fiorentina. Ha un mercato incredibile ed è un giocatore valido, è un rientro importante anche se non si è espresso ai suoi livelli. Lo aiuteremo al massimo in queste partite e forse per il futuro. La sfida di domani? Si gioca ancora per la classifica, un po’ di preoccupazione credo ci sia e credo possa far bene per avere una reazione emotiva. Io chiedo l’anima, abbiamo demeritato solo col Sassuolo, c’è qualcosa di negativo ma mi aspetto che si giochi con l’anima. Noi non dobbiamo fare l’errore di sperare negli altri. Dobbiamo vincere per noi stessi».

«De Rossi? Non giudico altre squadre ora, ogni presidente fa le sue valutazione. Daniele è stato il mio primo capitano come allenatore, mi lega un ricordo speciale. In passato c’è stato qualcosa, ora non gli ho mandato un messaggio. Aspetto che li legga tutti poi magari provo a sentirlo».