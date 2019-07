Le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa da Moena. Ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha fatto il punto sul mercato: «De Rossi era molto motivato e abbiamo insistito un po’ tutti ma ora io ho smesso di insistere perché penso debba essere lui a decidere ma qualunque sia la decisione se ne pentirà, sia che decida di smettere sia che decida di continuare».

Prosegue Montella: «Balotelli? Da esterno ha potenzialità inespresse ma da qui a dire che possa arrivare alla Fiorentina…ci sono tanti ragionamenti da fare. Simeone e Vlahovic? Serve un attaccante davanti a loro ma in caso di arrivo uno dei due dovrà andare a giocare con continuità. Castrovilli? E’ molto, molto, molto interessante e probabilmente rimarrà. Chiesa? Non ci sono aggiornamenti, abbiamo detto cento volte che non partirà».