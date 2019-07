Fiorentina, Montella su Chiesa: «È un giocatore che si deve completare»

Fiorentina, Montella parla su Federico Chiesa: «È forte fisicamente e molto tecnico, ma si può e si deve ancora completare»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Nell’anticipazione dell’intervista che andrà in onda stasera, l’allenatore ha espresso il proprio pensiero su Federico Chiesa:

«È un calciatore che ancora si può completare. È forte fisicamente, molto tecnico e col senso del gol. Secondo me si può definire moderno, rende di più ad oggi sulla fascia laterale ma si deve e si può perfezionare. Questo è un bene per lui e per la Fiorentina».