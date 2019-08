La trasferta di Firenze sarà un ottimo modo per testare il Napoli, soprattutto l’impatto di Manolas. Vanno migliorate le transizioni difensive

Il Napoli non ha un inizio di campionato facile, giocherà infatti a Firenze la prima giornata. Uno dei difetti dei partenopei nella seconda metà della passata stagione erano le transizioni difensive: gli azzurri mantenevano un baricentro alto, ma si concedeva molto quando gli avversari recuperavano palla.

Proprio per questo il Napoli ha acquistato Manolas, reputandolo un difensore bravo in campo aperto. Considerando che la Fiorentina ha ottimi velocisti (e vedremo se Ribery giocherà), sarà già un buon test per vedere all’opera il nuovo Napoli.