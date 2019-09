Fiorentina: nessuno subisce più falli di Sottil

Sottil è una delle sorprese della Fiorentina delle prime 2 giornate. Il giovane attaccante esterno ha una eccellente conduzione

Nonostante le due sconfitte, Riccardo Sottil è una delle note liete della Fiorentina di Montella. Schierato come ala destra, ha dimostrato grandi doti atletiche e facilità di dribbling, con una notevole progressione.

Non è facile da fermare per gli avversari, e i ritmi elevati della Viola hanno esaltato le sue caratteristiche. Basti pensare che Sottil è il giocatore che subisce più falli in campionato: ben 5.4 ogni 90′.