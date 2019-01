Fiorentina, Obiang in arrivo: il West Ham ha accettato 10 milioni

Obiang è praticamente ad un passo dalla Fiorentina. Il West Ham ha detto sì all’offerta di 10 milioni, per lui 4 anni e mezzo di contratto

Dopo Muriel, la Fiorentina è vicinissima a battere un altro colpo nel mercato invernale. Secondo quanto ripreso da Alfredo Pedullà a Sportitalia, la Viola starebbe per chiudere la trattativa con il West Ham per l’acquisto di Pedro Obiang. Gli Hammers hanno accettato un’offerta di 10 milioni per il centrocampista ex Sampdoria. Al giocatore un contratto di quattro anni e mezzo. Adesso starà a Pioli decidere come utilizzare il calciatore di origini spagnole, in una mediana molto folta che comprende già Benassi, Veretout, Norgaard, Fernandes e Dabo.