Fiorentina, offerta per Pedro: può essere l’erede di Simeone

La Fiorentina cerca un nuovo attaccante per rimpiazzare Giovanni Simeone, ceduto al Cagliari. Nel mirino c’è sempre Pedro, attaccante classe 1997 della Fluminense.

Secondo Sky Sport, la Fiorentina ha aumentato il pressing e ha presentato un’offerta ai brasiliani: 3 milioni per il prestito, altri 12 per il riscatto di Pedro che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui l’attaccante collezionasse un certo numero di presenze in questa stagione. Trattativa avviata.