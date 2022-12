Fiorentina, ok il doppio confronto con Borussia e Rapid: arrivano due successi

Per la Fiorentina di Italiano sono arrivate due vittorie nel doppio confronto amichevole contro Borussia Dortmund e Rapid Bucarest

Doppia vittoria per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che nel triangolare giocato a Bucarest si è imposta per 2-0 sul Borussia Dortmund e per 3-0 sul Rapid Bucarest.

Gare giocate in due tempi da 30 minuti, con Mandragora e Bonaventura marcatori nel primo test, mentre contro i rumeni hanno deciso Kouamé e la doppietta di Benassi.