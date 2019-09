Fiorentina, parla capitan Pezzella: «Ecco perché ho rifiutato il Milan»

Fiorentina, parla capitan Pezzella: «Ecco perché in estate ho rifiutato il Milan. A San Siro vinceremo grazie a Ribery»

E’ il week-end, tra le altre partite, di Milan-Fiorentina. E sulle colonne de La Gazzetta dello Sport a parlare della sfida è proprio German Pezzella, capitano dei viola in estate ad un passo dai rossoneri. «Ho rifiutato la loro proposta per la voglia di cancellare le sofferenze dell’ultimo campionato qui a Firenze».

Poi ha analizzato l’attuale situazione. «Mi sorprende la classifica del Milan: non fotografa il valore della squadra. Sono in difficoltà, ma non è in crisi. Noi dobbiamo andare a San Siro per vincere e dobbiamo farlo restando fedeli al nostro stile. Come si batte il Milan? Con le magie di Ribery. Quando Franck è entrato nello spogliatoio ero un po’ titubante, invece fin dal primo giorno è stato uno di noi. Ci ha insegnato ad avere fame, a volersi migliorare sempre».