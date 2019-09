Fiorentina, Pasqual: «Spero che i viola non abbiano ansia da prestazione»

L’ex capitano della Fiorentina Pasqual esprime il proprio parere sulla compagine viola, che si appresta ad affrontare la Juve

Manca poco al fischio d’inizio di Fiorentina Juve: le sensazioni di Pasqual in vista della grande sfida sono positive, come afferma al Corriere Fiorentino.

«Se penso a questa partita mi viene subito in mente il 4-2, ovvio. Fu un’impresa, una cosa straordinaria. Spero che la Fiorentina non abbia l’ansia da prestazione. Questa potrebbe essere la vittoria della svolta, anche in chiave credibilità».