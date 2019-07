Fiorentina, pazza idea Ribery! I viola si iscrivono tra le pretendenti

Fiorentina, dalla Germania lanciano la bomba: interesse per lo svincolato Ribery. C’è da superare la concorrenza di diversi club

Avrebbe dell’incredibile quanto lanciato dalla stampa tedesca. Precisamente la Bild fa sapere che la Fiorentina è piombata prepotentemente su Franck Ribery, giocatore che si è svincolato a fine giugno dal Bayern Monaco.

Non solo i viola, però, sul calciatore. L’attaccante ha riscontrato anche il forte gradimento di Arsenal, Eintracht Francoforte e alcune squadre del Qatar. Il club di Commisso si è iscritta in ogni caso tra le pretendenti per il francese.