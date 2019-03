Le milanesi su Biraghi: il terzino della Fiorentina piace a Milan e Inter ed in estate potrà esserci l’ennesimo derby di mercato

La buona stagione alla Fiorentina non è passata inosservata e Cristiano Biraghi è finito al centro dell’attenzione. Prima Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale e poi anche i riflettori del mercato si sono puntati su di lui. Per il terzino infatti si pensa ad un altro derby di mercato tra Milan e Inter. Le milanesi avrebbero messo gli occhi su di lui ed un’asta di mercato in estate è più che probabile.

Il prezzo fissato dai Della Valle è di 20 milioni, con l’ingaggio del giocatore che è di 1 milione più bonus. Il Milan aveva già visionato il giocatore prima di virare su Laxalt, ma in caso di non rinnovo di Rodriguez potrebbe tornare su Biraghi. L’Inter invece è attesa da una rivoluzione sulle fasce, con Cedric che non dovrebbe essere riscattato e Dalbert che invece è sul piede di partenza.