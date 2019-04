Fiorentina, Pioli addio a fine stagione: arriva Di Francesco 

La Fiorentina è pronta ad aprire un nuovo ciclo a fine stagione con l’addio di Stefano Pioli: sulla panchina il favorito è Di Francesco

Di Francesco al Siviglia con Monchi? È questa la voce che circolava nei giorni scorsi circa la volontà dell’ex ds della Roma di voler puntare sull’allenatore che ha collaborato con lui nell’avventura giallorossa. E invece non sarà così. Secondo infatti l’edizione odierna del Mundo Deportivo, Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l’ennesimo campionato fallito dai viola, difficile infatti che la squadra di Pioli possa andare in Europa, la dirigenza della Fiorentina starebbe pensando di aprire un nuovo ciclo a fine stagione.

A giugno i viola saluteranno perciò Pioli, in scadenza di contratto, per affidarsi all’ex tecnico della Roma che sarebbe convinto a trasferirsi a Firenze per un progetto a lungo termine. Il progetto presentato da Corvino e Ramadani consiste nel ritrovare la Fiorentina in Europa dopo le ultime stagioni. Ad Eusebio Di Francesco sarebbe stato proposto un contratto da 1.5 milioni a stagioni per 3 anni. Il nuovo ciclo si aprirà però con le probabili partenze di Pezzella, Chiesa e Veretout. Di Francesco poterebbe a Firenze però il suo pupillo dai tempi del Sassuolo: Domenico Berardi.