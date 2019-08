Fiorentina, Pradè dice tutto: «De Paul non arriverà, su Pedro, Politano e Raphinha…»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato di mercato a margine della presentazione di Dalbert

A margine della conferenza di presentazione di Dalbert, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto ad alcune domande a tema mercato. Le sue parole.

MERCATO – «Se ci sarà l’opportunità di prendere un giocatore funzionale al nostro progetto, ci proveremo. Altrimenti no».

DE PAUL – «De Paul? Non arriva, così vi tolgo subito tutti i dubbi. Il rapporto con i Pozzo è fantastico, ma la trattativa non è possibile quest’anno. Posto da extracomunitario? Possiamo usarlo anche a Gennaio, quindi occuparlo non è una priorità».

PEDRO E POLITANO – «Pedro? Ci piace, ma al momento consideriamo troppo alto il suo costo. Politano? L’Inter adesso non se ne priverà»