Fiorentina, Pradè raggiunge la squadra in USA, in ballo il futuro di Chiesa

Giornata intensa e ricca di impegni fuori dal campo per la Fiorentina, ore delicate anche per il futuro di Chiesa. La situazione

Ore dense di impegni per la Fiorentina tra la presentazione delle nuove maglie, la parata in barca, la tappa alla Field House (palazzetto polivalente di NY) per la gioia dei bambini presenti e la visita a Wall Street. In America è arrivato anche Pradè che si è ricongiunto alla squadra e a Rocco Commisso.

Ora calde anche per il futuro di Chiesa: i colloqui con Barone e la presenza di Pradè indicano un’incertezza che al momento non esclude alcuna possibilità. Federico avrebbe espresso la volontà di lasciare Firenze, si attende la prossima mossa della dirigenza che potrebbe essere decisiva.