Fiorentina: Pulgar e gli inserimenti delle mezzali

Montella chiede molti inserimenti a Pulgar e alle mezzali per aumentare la pericolosità della Fiorentina. Il gol però fatica ad arrivare

Montella si trova in un periodo estremamente complicato. Da un punto di vista tattico, è evidente come la Fiorentina non riesca a tradurre la supremazia di gioco in gol realizzati. Nonostante larghe fasi di dominio contro il Lecce, si è sbagliato molto sottoporta, soprattutto con Vlahovic.

Per dare più pericolosità alla Fiorentina, Montella chiede molti inserimenti alle sue mezzali, ossia Pulgar e Castrovilli. Un esempio nella slide sopra, col cileno pronto a raccogliere il cross. Il gol però non è arrivato.