Fiorentina, Pulgar a cuore aperto: «Sta nascendo un grande progetto»

Fiorentina, lettera di Pulgar a cuore aperto: «Grazie Bologna, ma qui sta nascendo un grande progetto»

A cuore aperto. A pochi giorni dal via della nuova avventura in viola, Pulgar su Instagram ha pubblicato un lungo post per salutare il Bologna ed abbracciare la Fiorentina. «Chiedo ai tifosi Viola di sostenerci, insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sta nascendo una grande squadra. Entrare a far parte di questa nuova società e di questo progetto importante è motivo di orgoglio e ambizioni per me».

Poi uno sguardo al passato. «Per il Bologna ho solo belle parole, sono stati quattro anni stupendi. Non era facile per un ragazzo di 20 anni essere catapultato da un giorno all’altro dal Cile all’Italia, per fortuna fin dal primo giorno ho avuto chi mi ha dato un aiuto incredibile. Bologna mi resterà sempre nel cuore. Ho tanti amici, alcuni davvero speciali, così come i tifosi».