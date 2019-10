Fiorentina, Ribery è il calciatore del mese per la Lega di Serie A

Ottimo inizio per il francese che verrà premiato prima del match tra Fiorentina e Udinese

Arrivata nel campionato italiano da poco meno di due mesi e già arriva il primo riconoscimento per Franck Ribery. Prima del match tra Fiorentina e Udinese il calciatore verrà premiato come calciatore del mese per la Lega Calcio Serie A.

Un premio istituito a partire da questa stagione in cui ogni messe verrà premiato un giocatore sulla base di rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. In questo caso il francese si è messo in mostra grazie alla conclusione positiva dell’86% degli 1 contro 1 puri; inoltre il numero 7 contribuisce ad accelerare la manovra e le ripartenze grazie ad un indice di aggressività offensiva del 94%.