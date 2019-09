Fiorentina, Ribery: «Non giocavo così da tre mesi, felice della squadra»

Fiorentina, Ribery: «Sono contento, erano da tre mesi che non giocavo così. Abbiamo avuto delle buone occasioni»

L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, ha commentato la gara con la Juve ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Sono contento, erano quasi tre mesi che non giocavo così. Mi piace lavorare tutti i giorni per trovare il mio livello, sono contento dei miei 60 minuti. Abbiamo avuto qualche situazione per far gol, c’era anche molto caldo. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, abbiamo una buona squadra».