Fiorentina-Roma, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Fiorentina-Roma in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

Undicesima giornata di Serie A Tim 2018/2019 che tra i suoi anticipi del sabato propone alle 18.00 Fiorentina-Roma. Sul prato dell’Artemio Franchi di Firenze si affrontano due squadre caratterizzate dalla discontinuità. I viola sono reduci dal pari rimediato col Toro a Torino, con uno score di 5 punti nelle ultime gare cinque gare. La Roma è stata beffata sul finale contro il Napoli e si è dovuta accontentare di un pareggio anch’essa.

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky via satellite e sul digitale terrestre. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Fiorentina-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 3 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Artemio Franchi (Firenze)

Arbitro: Banti

Fiorentina-Roma: le probabili formazioni

4-3-3 per Pioli con in porta Lafont nonostante l’autorete di Torino, davanti a lui Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Benassi, Veretout ed Eysseric agiranno a centrocampo, attacco col tridente Chiesa-Simeone-Pjaca.

Di Francesco si affida al 4-2-3-1 in cui Olsen sarà tra i pali, linea difensiva con Florenzi a destra, Marcano, Fazio e Kolarov a sinistra. In mediana ci sarà sicuramente Nzonzi, mentre Cristante sarebbe pronto a sostituire De Rossi. Sulla trequarti ci saranno Under, Pellegrini ed uno fra Kluivert ed El Shaarawy alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Eysseric; Chiesa, Simeone, Pjaca. All.: Pioli.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Marcano, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Pellegrini, Under, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco