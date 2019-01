Fiorentina-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina e Sampdoria si ritrovano di fronte per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. La gara d’andata venne rinviata in seguito al disastro del ponte Morandi ed è stata giocata il 19 settembre terminando sul punteggio di 1-1. L’incontro prevede spettacolo dato che le due squadre sono in lotta per un posto in Europa League e attualmente sono separate solo da tre punti in classifica.

L’arbitro della gara è Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi,coadiuvato da Paganessi e Ranghetti e dal quarto uomo Mariani. Addetti VAR sono Doveri e Valeriani. Ecco gli highlights di Fiorentina-Sampdoria:

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0 – Al 34′ del primo tempo, Luis Muriel conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro. Palla rasoterra al c entro e Emil Audero non riesce ad arrivarci. Il risultato va sull’1-0!

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-1 – Al 44′ del primo tempo, Gaston Ramirez ha segnato con una punizione magistrale dal limite mandando il pallone nel sette di destra. Davvero niente da fare per il portiere. Super gol!