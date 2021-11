Fiorentina, serve un esterno d’attacco: il sogno resta Berardi

Calciomercato Fiorentina: Italiano cerca rinforzi sugli esterni d’attacco, Berardi è sempre il sogno viola

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta facendo vedere buonissime cose in campionato, ma manca ancora in qualcosa a livello offensivo. Il tecnico viola è allora alla ricerca di un esterno offensivo di valore e, come riportato dal Corriere Fiorentino, non avrebbe perso di vista Domenico Berardi.

La Fiorentina ci aveva provato col Sassuolo già in estate, e nel mercato di gennaio potrebbe esserci un nuovo affondo per cercare di portare il mancino campione d’Europa in Toscana.