Fiorentina, Terzic: «Tutti vogliamo vincere la Conference League»

Le parole del terzino della Fiorentina, Terzic, nel prepartita della sfida di Conference League contro il Lech Poznan

Aleksa Terzic, terzino della Fiorentina, ha parlato nel prepartita del quarto di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole ai canali UEFA.

«Vogliamo tutti giocare la finale e vincere la competizione, penso che sarebbe una bella eredità per il club perché è tanto tempo che non vinciamo trofei. Sarebbe un bel ricordo per me e i miei compagni di squadra, oltre che per la società. È un’opportunità che non dobbiamo perdere. Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere questa competizione e raggiungere il nostro obiettivo».