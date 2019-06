Fiorentina Toni: «Commisso vuole fare cose importanti»

L’ex attaccante della Fiorentina ha fotografato il momento viola a Violanews.com. Da Commisso a Chiesa, ecco le sue dichiarazioni

Luca Toni è pronto a scommettere su Rocco Commisso. Ecco le sue dichiarazioni a Violanews.com. «Commisso ha portato tanto entusiasmo in una città, Firenze, che vive di entusiasmo. Vuole fare cose importanti. Il futuro di Chiesa? Credo sia necessario che le parti si incontrino e che venga rispettata la volontà del giocatore. Molto dipenderà dal progetto viola, deve crederci.

Se Muriel non è stato riscattato è perché la società ha in mente un altro profilo di attaccante. Uno che abbia più familiarità con il gol e che aiuti di più la squadra nella fase di costruzione. Muriel è però un grande attaccante, l’Atalanta ha fatto bene a prenderlo. Ma Montella cerca altri giocatori lì davanti. Simeone non è una prima punta, io lo vedo più come attaccante a sostegno del numero 9. Non ha 15-20 gol nelle corde, ci vorrebbe invece un vero bomber lì davanti».