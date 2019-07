Fiorentina, ufficiale: torna Dainelli con un nuovo ruolo

Ritorno a Firenze per Dario Dainelli. L’ex difensore sarà il nuovo Supervisore dell’Area Tecnica viola. Il comunicato

L’ex difensore Dario Dainelli ha appeso le scarpe al chiodo ed entra a far parte della nuova Fiorentina di Rocco Commisso: sarà il Supervisore dell’Area Tecnica.

«La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica. Dainelli ha indossato la maglia viola dal 2004 al 2010 di cui è stato capitano per 5 stagioni. A Dario va il nostro bentornato e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico».