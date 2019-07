Fiorentina, Veretout di nuovo in campo: ma la cessione è a un passo. Si rivede il francese a Moena, Joe Barone è a Milano

Qui Moena, Jordan Veretout è tornato ad allenarsi con i compagni – da separato in casa – nel ritiro della Fiorentina. Il destino del centrocampista francese non è però cambiato: Joe Barone è a Milano per trattarne la cessione.

La Roma è in pole per il giocatore ma – scrive La Gazzetta dello Sport – il dirigente avrebbe in agenda un incontro con il Milan che vorrebbe provare a inserire Lucas Biglia nell’affare per non sborsare 25 milioni cash. Una proposta che per il momento non ha convinto il club gigliato.