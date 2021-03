Dusan Vlahovic ha dedicato un messaggio a Cesare Prandelli, che ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina

«Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto».