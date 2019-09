Fiorentina Women, contro l’Arsenal in Champions si cerca l’impresa

La Fiorentina Women cerca l’impresa contro l’Arsenal in Champions League: le viola proveranno a mettere in difficoltà le inglesi

“Siamo una squadra che vuole sognare. Il problema è

che giochiamo contro una squadra da sogno”. La presentazione alla partita del tecnico

della Fiorentina Women Antonio Cincotta non lascia spazio a equivoci. Alla squadra

viola serve un’impresa per giocarsela contro l’Arsenal campione d’Inghilterra in carica,

nei sedicesimi di finale di Champions League (gara di andata questa sera al Franchi

alle ore 19.00).

A dirlo sono anche i numeri, che tracciano un profilo nitido della sfida.

La Fiorentina l’anno scorso subì 7 reti tra andata e ritorno contro il Chelsea, che in

campionato ha concluso alle spalle dell’Arsenal stesso. A riprova dei pronostici

pendenti chiaramente verso l’Inghilterra anche le quote dei bookmakers, che vedono

una sfida improba: una vittoria della Fiorentina viene quotata da Betclic 11.50, mentre

un successo Gunners è dato a 1.25 (per Snai la vittoria delle ragazze viola è data a

9.75). A 4 viene invece dato un risultato utile per la squadra viola, mentre la possibilità che

l’Arsenal non segni è remotissima e arriva ad essere pagata oltre 15 volte la posta in

palio.

Guagni suona la carica

A infondere però fiducia all’ambiente gigliato ci pensa Alia

Guagni, una che per rimanere a Firenze in estate ha rifiutato il corteggiamento del

Real Madrid: “L’Arsenal è un avversario tosto, ma così inizieremo subito al meglio. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere grandi risultati. E poi giocare al Franchi è

sempre una grande emozione”. Parola di capitano (recuperato nonostante i problemi

fisici in ottica sfida di oggi). Parola di chi non vuole saperne di partire già sconfitto

prima che inizi la partita.