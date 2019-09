Fiorentina Women, la carica di Commisso prima del derby – VIDEO

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto dare il proprio sostegno alla Fiorentina Women prima del derby

Rocco Commisso non vuole far mancare il proprio sostegno anche alla formazione femminile della Fiorentina e infatti ha accompagnato la formazione viola nella vicina trasferta di San Gimignano per la prima partita in campionato della Fiorentina Women.

Prima di entrare in campo Commisso ha voluto salutare tutte le ragazze viola e darle la carica per il derby.