Fiorentina Women, Parisi: «Speravamo in avversario diverso dall’Arsenal»

Le ragazze della Fiorentina Women si inginocchiano all’Arsenal nell’incrocio di Europa League: ecco il commento di Parisi nel post partita

Alice Parisi esprime il proprio dispiacere dopo la sonora sconfitta della Fiorentina Women contro l’Arsenal in Europa League. Ecco le dichiarazioni della centrocampista viola a Sky Sport.

«Boateng, Montella, Ribery in tribuna? Un’emozione, la nuova proprietà ci ha dato una carica in più, li sentiamo vicini. Il movimento è in forte crescita. Contente per i tifosi, ma speravamo di trovare una squadra più abbordabile dell’Arsenal».