Continua il duello a distanza tra Florentino Perez e Ceferin: ecco le dichiarazioni del presidente del Real Madrid

Florentino Perez, intervenuto ieri alla trasmissione radiofonica El Larguero, ha sferrato un nuovo attaccao al presidente della UEFA Aleksander Ceferin. Ecco le sue dichiarazioni.

CEFERIN – «Voglio un presidente istruito, che non insulti, non voglio di più. Che non ponga trappole. Siamo in un Europa democratica. Quel modo di parlare, di presentarsi, di insultare un presidente di un club centenario (Agnelli, ndr)».

