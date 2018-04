Florenzi assicura: «Quella di oggi non sarà la partita decisiva»

Intervistato nel pre partita di Liverpool-Roma, Alessandro Florenzi ha commentato così la semifinale: «Una serata speciale per chi è della Roma»

Un match speciale per chi è della Roma. Ecco come ha definito Liverpool-Roma, Alessandro Florenzi che tra pochi minuti sarà regolarmente in campo pronto a contrastare gli attacchi inglesi. Ai microfoni di Premium sport ha analizzato così la partita: «Ricordiamoci sempre che è una partita di calcio, veniamo qui con grande disponibilità e voglia, vogliamo fare una grande partita. Non siamo qui per caso, vogliamo divertirci e fare un grande risultato. Barcellona spartiacque a livello tattico? Dobbiamo adattarci a quel che ci dice il mister e seguirlo in tutto e per tutto. Rivincita? Penso sia una cosa che non appartiene a noi, lo lasciamo fuori dal campo, anche se sappiamo che tanta gente, tanti padri di famiglia, compreso il mio, sicuramente la ricordano con amarezza. Oggi è un’altra semifinale, sono due cose differenti».

Poi sulle sensazioni del match: «Le sensazioni sono buone, siamo in un bello stadio. Sarà una bella partita e un bello spettacolo. Vogliamo godercelo. Per chi è romano e della Roma la serata è speciale. Saranno 2 partite: oggi non è decisiva. Dovremo giocare da squadra: dovremo essere 11 uomini e dovremo andare verso lo stesso obiettivo. Oggi non sarà decisiva ma sarà importante per la gara di ritorno».

