Florenzi su Maignan: «Gli siamo stati vicino a Udine»

Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato qualche dichiarazioni sull’episodio di Maignan accaduto a Udine

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato su quanto successo a Maignan ad Udine.

RAZZISMO A MAIGNAN – «Uscendo dal campo ci siamo presi una grande responsabilità ma siamo stati vicini a Mike: se non ci avesse detto che era pronto per rientrare, non lo avremmo fatto. Dopo la partita ne abbiamo riparlato tra di noi e come squadra ci siamo fatti i complimenti per come abbiamo gestito la cosa. Non basta più dire ‘stop al razzismo’, servono gesti concreti che possano andare anche contro la cosiddetta ‘legge del campo’».

