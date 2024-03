Champions League: tutte le partite delle 8 squadre prima dei quarti

Tutto sulle sfide delle otto squadre migliori d’Europa prima dei quarti di finale di Champions League. I dettagli

I sorteggi di Champions League hanno determinato i quarti di finale della manifestazione e anche il relativo tabellone. Come arriveranno al match d’andata le magnifiche 8? Quali impegni giocheranno in campionato e in quale situazione si trovano? Ecco il quadro, gara per gara.

ATLETICO MADRID-BORUSSIA DORTMUND – É la sfida tra le meno competitive, si sono affrettati a dire un po’ tutti. Dimenticando un aspetto non facilmente trascurabile: Simeone ha eliminato l’Inter che sta dominando in Italia, ha vinto in rimonta, ha mostrato per l’ennesima volta che inferno sia andare a giocare al Wanda Metropolitano; quanto a Terzic, ha fatto fuori il Psv, che on Olanda non ha mai perso e che, infatti, si è piegato definitivamente solo nei minuti di recupero. Vero è che, però, nei rispettivi campionati non lottano per il titolo e devono dedicare energie al pensiero di qualificarsi per la super Champions del prossimo anno. L’Atletico è sul bordo, ha solo 2 punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao che è quinto, domenica ospita il Barcellona e poi andrà in casa del Villarreal. Insomma, si gioca moltissimo della sua stagione. Situazione praticamente identica per il Borussia, quarto in classifica, una sola lunghezza sul Lipsia e l’aggravante di un calendario tostissimo. Eintracht Francoforte in casa, Bayern fuori e Stoccard (terzo) a Dortmund. Arriverà a Madrid senza troppo fiato, dato il tenore degli impegni.

PSG-BARCELLONA – Situazioni opposte. L’ex mister blaugrana Luis Enrique ha il titolo in tasca, mentre Xavi è terzo, con speranze ridottissime di avvicinarsi alla vetta. Le tappe di avvicinamento all’andata degli ottavi per i parigini prevedono la trasferta a Montpellier, quindi va a Marsiglia (sfida mai facile) e prima del Barça ospita il Clermont. L’impegno più probante non è in Ligue 1 ma quello del 3 aprile, la semifinale di coppa nazionale con il Rennes: il Psg è ancora in corsa su tutti i fronti e non vorrà certo perdersi un’occasione storica. Il Barcellona, come tutte le spagnole, ha solo due turni da adesso agli ottavi (un bene o un male? Si vedrà). Trasferta al Wanda Metropolitano, impegno in casa con il Las Palmas.

ARSENAL-BAYERN – Due club con una situazione anche emotiva diversa. L’Arsenal in Premier è il terzo incomodo tra Liverpool e Manchester City, il Bayern vive invece lo scacco di un declino che lo porterà verosimilmente a lasciare lo scettro della Bundesliga dopo 11 anni di dominio. Arteta si confronterà proprio con Guardiola sul campo del rivale, poi a Londra ospiterà il Luton e prima dei tedeschi andrà a fare visita a De Zerbi. Per il Bayern, a -10 dal Bayer Leverkusen, due impegni in trasferta (Darmstadt e Heidenheim), intervallati dalla sfida all’Allianz Arena con il Borussia Dortmund.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY – La sfida delle sfide è questa, già solo perché sul banco i due allenatori mettono 7 Champions vinte da mister: 4 Carlo Ancelotti, 3 Pep Guardiola. Non solo: Real e City sono esattamente le ultime due vincitrici del trofeo e potrebbero anche laurearsi campioni dei rispettivi tornei. Altamente probabile che ciò avvenga per i blancos, che godono di 7 punti di vantaggio sulla sorpresa Girona. Osasuna fuori, Athletic Bilbao in casa: non sono impegni facili, ma la possibilità di pensare serenamente agli inglesi esiste. Il City ha il doppio degli appuntamenti e si gioca davvero moltissimo in questo periodo. A partire dalla gara col Newcastle per la FA Cup, per proseguire con le gare di Premier in questa sequenza: Manchester City-Arsenal con la possibilità di sorpassare i rivali; Manchester City-Aston Villa e Crystal Palace-Manchester City. Le fatiche non mancano, ma i club britannici vi sono abituati, è nei calendari fitti che esprimono il meglio delle loro possibilità.