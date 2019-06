Foggia, il club in vendita a 1€: il comunicato ufficiale

Il Foggia è in vendita. Fedele e Franco Sannella hanno annunciato la messa in vendita del club pugliese a 1€

Il Foggia Calcio è in vendita! I Sannella hanno deciso di passare la mano, mettendo il club in vendita al prezzo simbolico di 1 euro. Il tempo scorre ed entro il 24 è necessario iscriversi al campionato di Serie C.

Questa una parte del comunicato: «L’impegno richiesto alla nostra famiglia è divenuto semplicemente troppo gravoso, e non più sostenibile, tanto da rendere necessario porre in atto tutte le opportune azioni per il passaggio di proprietà delle quote del Foggia Calcio.

In questo senso, confermiamo di aver dato, da tempo, mandato al nostro Studio Legale di riferimento di ricercare eventuali potenziali acquirenti e di condurre quindi le relative negoziazioni. Confermiamo anche l’esistenza di soggetti interessati, e come le opportune trattative ed analisi per la cessione della società siano ad oggi in corso».