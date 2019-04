Il fondo del PSG vuole comprare la Roma: conferme dalla Francia

Il gruppo d’investimento interessato alla Roma è il fondo proprietario del Paris Saint-Germain. Ma Pallotta non vuole vendere

Nella giornata di ieri, l’Equipe avrebbe lanciato una interessante indiscrezione. Secondo il quotidiano francese, infatti, il gruppo d’investimento interessato ad acquisire la Roma, sarebbe proprio il fondo proprietario del Paris Saint-Germain. Al momento, in Qatar starebbero valutando la fattibilità dell’affare.

Tuttavia, la notizia è da prendere con le pinze. Pallotta non sembra deciso a vendere la Roma e non sarebbe in corso nessuna trattativa per la cessione del club Il presidente americano avrebbe smentito la fuga di notizie con un tweet sarcastico: