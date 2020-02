Fonseca annuncia: «Pellegrini e Kolarov titolari» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato delle situazioni Lorenzo Pellegrini e Kolarov nella conferenza stampa pre Lecce

Nella conferenza stampa pre Lecce Paulo Fonseca ha parlato delle situazioni legate a Lorenzo Pellegrini e Alexander Kolarov. Entrambi domani saranno titolari.

«Un allenatore deve sempre pensare a queste due opzioni. Penso che Lorenzo debba capire quello che non ha fatto bene e perché. Ho parlato questi giorni con i giocatori, per spiegare cosa non ha fatto bene. Per prima cosa deve capire questo. Per me, in questo momento, io devo fare giocare Lorenzo. Penso che sia importante che il giocatore abbia fiducia, che possa lottare per cambiare le cose. In questo momento non è nascondendo i giocatori che possiamo aiutarli»