Fonseca: «Pellegrini è cresciuto moltissimo. Scudetto? Favorite rimangono Juve e Inter»

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico della Roma.

MATCH – «La squadra ha fatto una grandissima partita contro una belPlissima squadra, oggi abbiamo giocato bene tutti con grande sicurezza difensiva».

PELLEGRINI – «Come io ho detto sempre Lorenzo è un giocatore molto intelligente. Oggi ha fatto una grandissima partita come tutti, sta capendo quello che deve fare in questa posizione».

SMALLING – «Ho sempre detto che Smalling è molto importante con noi, è importante avere un giocatore come Chris che ha una diversa serenità e un’esperienza diversa».

OBIETTIVO – «Pensiamo partita dopo partita, vogliamo fare meglio della scorsa stagione ed entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questa ambizione ed atteggiamento di squadra. Pensare alla prossima importante è più importante dei proclami».

SCUDETTO – «Io sono sempre equilibrato, abbiamo vinto una partita. Io ho detto quello che sono le principali favorite: Juventus e Inter, Si sono preparate di più. Il Sassuolo è una grandissima squadra se ci ricordiamo il Leicester. Io ho grande ammirazione per De Zerbi e per il Sassuolo. Non sono sorpreso».