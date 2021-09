Fonseca: «Era tutto fatto con il Tottenham, ma poi è arrivato Paratici»

Fonseca, ex allenatore portoghese della Roma, ha parlato del perché è saltato il suo arrivo sulla panchina degli Spurs

Paulo Fonseca, ex allenatore portoghese della Roma, ha parlato al Telegraph del perché è saltato il suo arrivo sulla panchina del Tottenham.

«L’accordo era stato definito. Stavamo pianificando la pre-season, il Tottenham voleva un allenatore offensivo. Le cose però sono cambiare quando è arrivato un nuovo Managing Director, eravamo in disaccordo su alcune idee e lui ha preferito un altro allenatore. Io ho dei principi. Voglio essere l’allenatore di grandi squadre, ma voglio il progetto giusto e un club dove la gente crede nelle mie idee, nel mio modo di giocare, e questo non è successo con Paratici. E’ quello che mi avevano chiesto il presidente Levy e l’ex direttore sportivo (Steve Hitchen): costruire una squadra che potesse giocare un calcio attraente e offensivo e io ero pronto per questo. Non posso essere diverso. Tutte le mie squadre avranno queste intenzioni. Anche contro le squadre più grandi, non mando le mie squadre a difendere vicino alla propria area di rigore».