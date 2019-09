Formazione Dinamo Zagabria 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della squadra croata, rivale dell’Atalanta nel Gruppo C di Champions League

Inserita nel Gruppo C di Champions League con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre che con Manchester City e Shakhtar Donetsk, la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica si candida al ruolo di outsider in un raggruppamento nel quale la lotta per il secondo posto appare quanto mai aperta. Formazione Dinamo Zagabria 2019/2020: il calciomercato estivo ha portato in rosa il trequartista Luka Ivanusec dall’NK Lokomotiva Zagabria per 3 milioni di euro, l’attaccante Sandro Kulenovic dal Legia Varsavia per poco più di un milione e mezzo, e a titolo gratuito il terzino destro portoghese Ivo Pinto dal Norwich City e il terzino sinistro Francois Moubandje dal Tolosa.

Più numerose sono state le operazioni in uscita dei croati: il difensore centrale Amir Rrahmani è passato al Verona in Serie A per oltre 2 milioni, il centrocampista Ivan Sunjic si è trasferito in Championship con il Birmingham per 8 milioni. Via anche il difensore centrale Ante Majstorovic e il terzino sinistro Jan Lecjaks, ceduti rispettivamente all’NK Osijek e ai ciprioti dell’Omonia Nicosia per 400 e 200 mila euro, mentre a titolo temporaneo si sono trasferiti il mediano Bojan Knezevic, l’ala sinistra Luka Menalo, il terzino destro Sadegh Moharrami e la punta Borna Petrovic.

I croati si sono qualificati alla fase a Gironi della Champions League grazie al cammino fatto nei turni preliminari: nel 2° Turno hanno superato i georgiani del Saburtalo, gli ungheresi del Ferencvaros nel Terzo turno e i norvegesi del Rosenborg nei playoff.

La stella – Dani Olmo

Nell’organico di Bjelica, ricco di tanti giovani di talento, la stella è sicuramente il gioiellino spagnolo Dani Olmo, fresco reduce dalla vittoria degli Europei Under 21 in Italia con la Nazionale spagnola.

Inseguito vanamente da diverse grandi del Vecchio Continente durante l’estate, fra cui anche il Milan, il classe 1998 è l’elemento di maggior caratura dei croati. Cresciuto nella Masia del Barcellona, lo spagnolo ha fatto una scelta coraggiosa, decidendo di misurarsi subito con il calcio dei grandi e passando a 16 anni proprio alla Dinamo Zagabria nel 2014. Questa per lo spagnolo, che ha saputo affermarsi lontano da casa sua, è la sesta stagione in forza alla compagine croata.

Dotato di grande qualità tecnica e giocatore che vede molto bene la porta, Olmo è stato il grande trascinatore dei suoi nei Turni preliminari di Champions, nei quali si è imposto ad alti livelli con 3 goal e 3 assist in 5 presenze complessive. In campo ama svariare molto, e può essere utilizzato sia da trequartista, sia da seconda punta. Molti lo paragonano per le sue caratteristiche all’attuale Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, anche se il suo presidente Zdravko Mamic ha ulteriormente alimentato le aspettative sul ragazzo, affermando che è «superiore alla sua età a Boban e Prosinecki».

L’allenatore – Nenad Bjelica

Ex centrocampista giramondo con sulle spalle anche una discreta carriera in Spagna nelle fila di Albacete, Betis e Las Palmas, il percorso da allenatore vede Nenad Bjelica formarsi in Austria, dove aveva concluso la sua avventura da calciatore e fare tappa in Italia.

Nel 2014/2015 il tecnico croato approda infatti allo Spezia, in Serie B, esprimendo un buon calcio con i liguri e ottenendo un positivo 5° posto finale in classifica. Il sogno promozione degli Aquilotti si spegne però nei playoff, con l’eliminazione nel Turno preliminare ad opera dell’Avellino.

L’anno seguente viene confermato, ma poi a novembre 2016 è esonerato nonostante il sostegno dei tifosi per una serie di risultati negativi e disguidi con il presidente Grazzini. Lasciata l’Italia, Bjelica allena prima in Polonia il Lech Poznan per poi far ritorno in patria e assumere la guida della Dinamo Zagabria nel 2018.

Nel suo palmares da tecnico figurano il titolo di campione di Croazia conquistato nella scorsa stagione e la Supercoppa di Croazia vinta nel 2019.

Rosa Dinamo Zagabria 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Zagorac, Horkas, Josipovic, Livakovic

DIFENSORI – Ivo Pinto, Moubandje, Leovac, Theophile-Catherine, Stojanovic, Leskovic, Gvardiol, D. Peric, Dilaver

CENTROCAMPISTI – Ademi, Majer, Gojak, Ivanusec, Moro, Gjira, Franjic

ATTACCANTI – Dani Olmo, Hajrovic, Andric, Gavranovic, Situm, Marin, Atiemwen, Petkovic, Baturina, Miskovic, Kulenovic, Kadzior, Orsic

ALLENATORE – Nenad Bjelica

Formazione Dinamo Zagabria 2019/2020

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac; Ademi, Moro; Gojak, Dani Olmo, Orsic; Petkovic. Allenatore: Nenad Bjelica