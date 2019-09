Formazione Manchester City 2019/2020: la rosa di Guardiola

Formazione Manchester City 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della grande favorita del Gruppo C di Champions League

Forte di una rosa stellare e di quello che è considerato da molti il miglior allenatore al mondo, il Manchester City di Pep Guardiola si candida come grande favorito del Gruppo C della Champions League 2019/2020, quello in cui è stata sorteggiata anche l’Atalanta di Gasperini. Formazione Manchester City 2019/2020: il calciomercato estivo ha riservato ai campioni d’Inghilterra soltanto qualche ritocco rispetto alla rosa che nella passata stagione vinse il duello all’ultimo respiro con il Liverpool nel massimo campionato inglese.

Fra gli innesti, il più importante, fortemente voluto proprio da Guardiola, è stato quello del centrocampista Rodri, prelevato dall’Atletico Madrid per l’importante cifra di 70 milioni di euro. Oltre a lui i Citizens hanno abbracciato l’esterno destro portoghese João Cancelo, acquistato dalla Juventus per 65 milioni nell’ambito dello scambio con il brasiliano Danilo, passato invece ai bianconeri per 37 milioni. A completare l’organico dei britannici si sono registrati gli arrivi del terzino sinistro Angeliño dal PSV Eindhoven e del terzino destro Pedro Porro dal Girona, pagati entrambi 12 milioni, e dell’esperto portiere Scott Carson (ingaggio a costo zero).

Fra i movimenti in uscita, oltre a Danilo, ci sono state le partenze in estate del difensore Pablo Marí, trasferitosi al Flamengo (poco meno di 2 milioni), dei centrocampisti centrali Douglas Luiz, passato all’Aston Villa per poco meno di 17 milioni di euro e Fabian Delph, ceduto all’Everton per 9 milioni e mezzo, e del trequartista Manu García, passato allo Sporting Gijón per 4 milioni, oltre ai due esperti difensori centrali Vincent Kompany ed Eliaquim Mangala, trasferitisi rispettivamente all’Anderlecht e al Valencia a titolo gratuito.

La stella – Kevin De Bruyne

Dopo una stagione 2018/2019 in larga parte persa per via degli infortuni, il belga Kevin De Bruyne si candida ad essere il vero grande acquisto dell’organico di Pep Guardiola. Nato a Drongen, in Belgio, il 28 giugno 1991, De Bruyne è il cervello del Manchester City, il giocatore in grado di disegnare geometrie impensabili per gli altri e di far cambiare marcia alla squadra, sapendo rendersi prezioso anche in fase realizzativa.

Dopo gli esordi nelle Giovanili del Genk, De Bruyne viene acquistato dal Gent a 14 anni e qui si afferma come stella emergente del calcio belga. Nel gennaio 2012 è acquistato dal Chelsea, ma termina la stagione in Belgio e l’anno seguente passa in prestito al Werder Brema in Bundesliga. Nonostante il grande talento, con i Blues di Mourinho De Bruyne trova poco spazio e dopo l’esordio in Premier League a gennaio 2014 si trasferisce al Wolfsburg.

Con i ‘Lupi’ il talento belga esplode definitivamente, e dopo una grande stagione in terra tedesca fa ritorno in Premier League con il Manchester City. Sotto la guida sapiente di Guardiola, De Bruyne trova la definitiva consacrazione, dando un contributo fondamentale alla squadra nei trionfi in Premier League (soprattutto nel 2017/2018), FA Cup e League Cup.

L’allenatore – Pep Guardiola

Per molti è il miglior allenatore al mondo. Pep Guardiola, il profeta del ‘tiki-taka’ e del possesso palla per imporre il proprio gioco alla squadra avversaria, è il grande deus ex machina del Manchester City, che nel 2019/2020 cercherà nuovamente il trionfo europeo che manca allo spagnolo da quando allena gli inglesi.

Formatosi alla scuola di Johan Cruijff al Barcellona, sulla panchina dei catalani Guardiola incanta il Mondo dal 2008 al 2012 vincendo praticamente tutto. Nel 2013 si trasferisce in Germania con il Bayern Monaco e anche in Germania arricchisce il proprio palmares, mancando di fatto soltanto la conquista della Champions. L’approdo in Premier League con il Manchester City è datato estate 2016. Dopo essersi imposto anche in Inghilterra, ora il grande obiettivo resta l’affermazione internazionale, come ammesso di recente dallo stesso allenatore spagnolo.

«Lavoriamo per vincere la Champions League. – ha dichiarato l’ex centrocampista spagnolo – Questo è il nostro sogno e proveremo a raggiungerlo. Ci sono tante squadre forti come noi e se fai un errore sei fuori. La cosa importante è essere lì a giocarcela».

Rosa Manchester City 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Ederson, Claudio Bravo, Carson

DIFENSORI – Laporte, Stones, Otamendi, Mendy, Zinchenko, Angeliño, João Cancelo, Kyle Walker

CENTROCAMPISTI – Rodri, Fernandinho, Aleix García, Gundogan, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Mahrez

ATTACCANTI – Sterling, Sané, Gabriel Jesus, Aguero

ALLENATORE: Pep Guardiola

Formazione Manchester City 2019/2020

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Pep Guardiola.