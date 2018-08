Formazione Olympiacos 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

Giocare in casa dell’Olympiacos non è mai una passeggiata di salute. Ci aveva lasciato le penne la Juventus, nel 2014, quando Kasami condannò la squadra di Allegri ad una sconfitta che comunque non pregiudicò il cammino dei bianconeri nella massima competizione europea. E anche l’anno scorso Dybala e compagni non se la passarono tanto bene, anzi. Ci volle un super Higuain per domare la truppa del Pireo, che mise non poca apprensione a tutto l’Allianz Stadium. Stavolta tocca al Milan affrontarli: partita non facilissima, contro una formazione che è partita con il piede giusto in Europa League, eliminando i temibilissimi inglesi del Burnley. Il tecnico Pedro Martins, poi, può contare su una nutrita rappresentanza di giocatori che hanno assaggiato il calcio italiano in passato: Vukovic e Torosidis in difesa, Tachtsidis a centrocampo e Lazaros davanti conoscono i rossoneri, pur non avendo la consistenza tecnica per fargli vivere un girone da incubo. Ma sottovalutarli, soprattutto in Grecia, può essere molto pericoloso.

LA STELLA: Konstantinos Fortounis – Ha 26 anni e, dopo un’avventura non particolarmente felice in Germania con la maglia del Kaiserslautern, nel Pireo sta trovando la sua dimensione. Da trequartista, nel 4-2-3-1 di Martins, si esalta con inserimenti da campione e una tecnica che lo rende un giocatore imprevedibile.

L’ALLENATORE: Pedro Martins – Negli ultimi due anni ha fatto molto, molto bene alla guida del Vitoria Guimaraes in Portogallo. E in questa stagione tenta l’avventura in Grecia, patria nella quale hanno ben figurato altri connazionali come Marco Silva e Leonardo Jardim. Nel Pireo sperano di potergli dire Obrigado, magari dopo aver conquistato i trentaduesimi di Europa League…

Rosa Olympiacos 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Giannotis, Choutesiotis, Skafidas

DIFENSORI – Miranda, Cissè, Vukovic, Meriah, Nikolau, Evangelou, Koutris, Hajsafi, Tsimikas, Elabdellaoui, Masouras, Torosidis

CENTROCAMPISTI – Guilherme, Tachtsidis, Camara, Natcho, Androutsos, Bouchalakis, Fortounis

ATTACCANTI – Podence, Fetfatzidis, Pardo, Christodoulopoulos, Ansarifard, Hassan, Guerrero, Manos, Marin

ALLENATORE – Pedro Martins

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Giannotis; Torosidis, Roderick, Vukovic, Tsimikas; Bouchalakis, Camara; Christodoulopoulos, Fortounis, Podence; Guerrero. Allenatore: Pedro Martins.