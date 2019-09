Formazione Salisburgo 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della squadra austriaca, rivale del Napoli in Champions

Inserita nel Gruppo E di Champions League con il Napoli di Carlo Ancelotti, il Salisburgo di Jesse Marsch appare come l’outsider del girone che vedrà protagonisti anche i partenopei. Formazione Salisburgo 2019/2020: gli austriaci si sono assicurati sul calciomercato giovani dal sicuro avvenire. Il colpo più importante è stato l’arrivo dal Siviglia del difensore centrale Maximilian Wöber per 10 milioni e mezzo di euro.

Dall’Ajax ecco quindi il terzino destro Rasmus Kristensen dall’Ajax, pagato 5 milioni. Oltre a loro sono stati presi una serie di ragazzi di età compresa fra i 16 e i 19 anni, che potranno fare un loro percorso di crescita all’interno del club. Decisamente più importanti economicamente le operazioni in uscita: la stella Dabbur è passata al Siviglia per 17 milioni, con lui sono andati via anche Xaver Schlager al Wolfsburg per 15 milioni, Stefan Lainer al Borussia Mönchengladbach per 12 milioni e mezzo, Hannes Wolf al Lipsia per 12 milioni, Diadie Samassékou all’Hoffenheim per la stessa cifra e Igor alla SPAL per 3 milioni, oltre ad una serie di operazioni minori.

Gli austriaci si sono qualificati alla Fase a Gironi della Champions League grazie alla vittoria dell’ultima Bundesliga austriaca e potranno giocarsi le loro carte contro le più blasonate Liverpool e Napoli, oltre che con i belgi del Genk. Nella rosa del tecnico statunitense spiccano i talenti dell’attaccante Haland e del diciottenne centrocampista ungherese Szoboszlai.

La stella – Erling Braut Haland

Assieme al diciottenne centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, la stella della formazione austriaca è sicuramente l’attaccante norvegese Erling Braut Haland, il terminale offensivo della formazione di Marsch. Autentico gigante offensivo alto un metro e 92 centimetri per 88 chilogrammi, Haland è nato a Leeds ed è un figlio d’arte: il papà era infatti l’ex difensore Alf-Inge Rasdal Haland.

Giocatore dalla grande fisicità e di buon fiuto del goal, in Norvegia Haland ci mette poco ad arrivare in alto ancora giovanissimo: a 15 anni debutta come professionista con il Bryne, passa poi al Molde nel 2017 facendo il grande balzo con Solskjaer in panchina. Con il Brann Bergen cala un poker in 17 minuti, ponendosi subito in grande evidenza, quindi segna una doppietta nel debutto europeo contro gli scozzesi dell’Hibernian, e diventa così il più giovane norvegese a segnare 2 reti in una Coppa europea. A questi seguiranno altri 2 gol, per un totale di 11 centri complessivi in 30 partite.

I numeri convincono il Salisburgo a puntare sul ragazzo, che approda così in Austria nel gennaio 2019 e riesce anche qui a imporsi e a segnare goal pesanti nella corsa per il titolo. L’investimento si rivela sempre più azzeccato in questo inizio di nuova stagione, visto che il ragazzone norvegese ha iniziato a suon di reti l’anno diventando da subito il miglior marcatore della sua squadra in campionato.

Nel mezzo anche la bella avventura nei Mondiali Under 20 con la Nazionale norvegese di categoria, con cui si è rivelato a livello internazionale riuscendo a segnare addirittura 9 gol in una sola gara contro il malcapitato Honduras.

L’allenatore – Jesse Marsch

Classe 1973, l’allenatore statunitense Jesse Marsch dopo un po’ di gavetta è approdato in questa stagione al Salisburgo dal Lipsia, la società ‘sorella’, nel quale è stato assistente di Ralf Rangnick. Dopo aver puntato inizialmente sul 4-4-2, nelle ultime settimane il suo modulo preferito sembra essere diventato nell’ultimo periodo il 3-5-2. La Champions League può essere per lui, che sta ottenendo grandi risultati nella Bundesliga austriaca, il palcoscenico nel quale riuscire a farsi conoscere a livello continentale.

Rosa Salisburgo 2019/2020: i giocatori

PORTIERI – Stankovic, Köhn, Carlos Miguel, Walke

DIFENSORI – Vallci, Onguené, Ramalho, Ulmer, Farkas, Pongracic, Wöber, Kristensen

CENTROCAMPISTI – Ashimeru, Szoboszlai, Junuzovic, Minamino, Bernede, Okugawa, Mwepu

ATTACCANTI – Koita, Hwang, Prevljak, Daka, Haland

ALLENATORE – Jesse Marsch



Formazione Salisburgo 2019/2020

SALISBURGO (3-5-2): Stankovic; Wöber, Vallci, Ramalho; Farkas, Ashimeru, Junuzovic, Bernede, Ulmer; Haland, Hwang. Allenatore: Jesse Marsch