(Dal nostro inviato al San Paolo) – Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Liverpool, match valido per la prima giornata del gruppo E di Champions League 2019/2020. Nessuna sorpresa da parte di Klopp, mentre Ancelotti sceglie Rui per coprire la fascia mancina e punta su Lozano dal 1′.

NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens; Lozano. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3) – Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino. All. Klopp.

🔴 TEAM NEWS 🔴

How we line up for our first #UCL game of the 19/20 campaign 👊

— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2019