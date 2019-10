La Roma scende in campo per la seconda giornata di Europa League: le formazioni ufficiali del match contro il Wolfsberger

Seconda giornata di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, che deve far fronte a tante assenze per gli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan. Dal primo minuto Kalinic, Pastore e Zaniolo. Assente Florenzi per un attacco influenzale.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca