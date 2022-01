Foschi: «Chi prende Amrabat fa un affare. Dybala? La Juve sbaglia...»

ASCOLTA ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo storico procuratore Rino Foschi ha parlato del calciomercato in Italia

Rino Foschi, storico agente italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato in Serie A.

AFFARI – «Chi prende Amrabat fa un affare: si rifarà. Visto Barak? Sembrava perso, invece a Verona sta dimostrando che merita una grande».

DYBALA – «La Juve sbaglia a mollarlo. Da trequartista è ancora tra i migliori in Europa. Ha avuto dei problemi fisici, ma si riprenderà. Merita fiducia. Non bisogna guardare troppo ai soldi in questi casi».

ATTACCANTE JUVE – «Leggo di Scamacca, ok. Ma 40 milioni… Sbagliano, poi, se cercano il sostituto di Chiesa. Kulusevski strappa meno, ma ha fisico e tecnica per fare la differenza all’ala. Certi giocatori vanno aspettati».

ALLENATORI – «I nostri allenatori. Juric, Italiano e Zanetti fanno la differenza, ma anche Inzaghi e Pioli hanno lavorato tanto per stare al vertice».

DIRIGENTI – «Purtroppo c’è chi segue l’onda dei procuratori. Ma tra i bravi metto Tare, mentre Maldini fa una bella coppia con Massara. In B Marchetti da anni fa bene a Cittadella. Fuori concorso Corvino e Angelozzi: facile parlarne bene. Sono legato a loro».

COLPI – «Al Palermo anticipai l’Inter per Kjaer che giocava al Viareggio. Invece per Cavani beffai il Real Madrid di Capello e Baldini. Facemmo tutto in velocità, anche per merito di Beppe Corti, il capo del mio staff».