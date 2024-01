Foschi: «Mourinho al Napoli sarebbe una cosa ridicola»

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Punto Nuovo commentando un possibile arrivo di José Mourinho al Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Se dicessi quello che penso, lasciamo stare. Che senso ha ormai Mourinho in Italia? Non è ancora finita? Mourinho al Napoli, ma dai, in Italia abbiamo allenatori 70-80 volte migliori di lui. Sarebbe una cosa ridicola, De Laurentiis non ci cascherà».