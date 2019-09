Francia, ahi Griezmann: secondo rigore consecutivo sbagliato – VIDEO

La Francia vince ma continua la “crisi” di Griezmann dagli 11 metri: secondo rigore sbagliato in altrettante partite coi Bleus – VIDEO

La vittoria della Francia ai danni della modesta Andorra non basta per far passare inosservato l’ultimo errore di Griezmann.

Le Petit Diable ha perso il feeling dagli undici metri? Secondo rigore consecutivo sbagliato dopo quello contro l’Albania.