Francia, caos dopo la vittoria dell’Algeria: una vittima e 74 fermi

Grande caos in Francia dopo la conquista delle semifinali di Coppa d’Africa da parte dell’Algeria: ecco il bilancio

L’Algeria ha battuto la Costa d’Avorio ottenendo la qualificazione alle semifinali della Coppa d’Africa. Grande festa in Francia con migliaia di persone scese in strada per festeggiar la qualificazione della Nazionale di Belmadi.

Scontri a Montpellier un tifoso ha perso il controllo dell’auto e ha ucciso una donna. Scontri anche a Parigi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il bilancio è di un morto, 74 fermi e una ventina di agenti leggermente feriti.